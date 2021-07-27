محافظ القليوبية يتابع مشروع الـ 30 مليون بيضة فى الخانكة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها فى خدمة المستثمرين فى أى مكان وفى أى موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية ، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من فرص عمل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، لتحقيق رؤية وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم، لمشروعات مدينة الخانكة الجارى تنفيذها فى قطاعات الطرق والصحة والمشروعات الخدمية والاستثمارية.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء كوبرى على المصرف البلبيسى لربط محور كوبرى أبو زعبل الجديد على المصرف البلبيسى بعرض 12 مترا بتكلفة 5 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء طريق جديد مدخل أبو زعبل بطول 850 مترا بتكلفة 8 ملايين جنيه، موجها بدفع الأعمال ليتم الانتهاء من الكوبرى ليكون مدخلا بديلا لمنطقة أبو زعبل؛ليقضى على التكدسات المرورية بالمدخل القديم وتقليل زمن الرحلة من نصف ساعة إلى عشر دقائق فقط.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الخانكة المركزى، التى تبلغ تكلفتها الإجمالية 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 أسرة إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهازا للغسيل الكلوي، و17 سريرعناية مركزة وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 99%، وجارى العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى قريبا، حيث تفقد مبنى العيادات الخارجية الذى تم الانتهاء منه بالكامل، مشددا على ضرورة الانتهاء من أعمال الفرش الطبى وتركيب الأجهزة لإدخال المستشفى الخدمة فى أقرب وقت ممكن لتساهم فى رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.

وتواصل المحافظ خلال جولته مع رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إطلاق التيار الكهربائى وتوصيل الصرف الصحى للمستشفى لتشغيلها تجريبيا خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث وجه المقاول بتكثيف الأعمال على مدار الـ 24 ساعة لتسليم المبنى بالكامل لمديرية الصحة والبدء فى تشغيله.

ووجه الهجان - خلال الجولة - باستغلال قطعة من الأرض مهملة كان يتم استغلالها كحديقة وأغلقت بأن يتم طرحها للشباب لإقامة مشروعات عربات المأكولات والمشروبات، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة واستغلال أصول الدولة غير المستغلة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلى بمشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة، واستمع إلى شرح تفصيلى من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة، حيث تم استعراض سير العمل بالمشروع الذى تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة ورفع كفاءته لزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى، واستغلال الأراضى الموجودة فى بعض المشروعات الزراعية والصناعية الأخرى التى تزيد من موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار الهجان إلى أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالى 30 مليون بيضة فى العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنابر إنتاج" وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً أن المشروع يساهم فى بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد المبنى الإدارى لمنطقة الصفا الصناعية بالخانكة لمتابعة نظام العمل، والتقى بالعاملين واستمع إلى مشاكلهم، وطالبهم بضرورة التيسير على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة فى شتى القطاعات لا سيما الاقتصادية.