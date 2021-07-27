محافظ مطروح: استقبلنا 11 رحلة شارتر خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - وأوضح شعيب فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم استقبال أول رحلة فى شهر مايو قادمة من رومانيا على متنها 29 سائحًا من مديرى وممثلى وأصحاب كبرى الشركات السياحية الرومانية، و4 رحلات خلال شهر يونيو الماضى على متنهم 638 سائحًا، و6 رحلات خلال يوليو على متنهم 838 سائحًا من كازاخستان، وسط تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على جميع القادمين من خلال الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح.

وأشار محافظ مطروح إلى أن ذلك يأتى فى إطار استمرار تدفق السياحة الخارجية على مطار مرسى مطروح الدولى، ما يعد خطوة إيجابية مبشرة لعودة حركة السياحة الأجنبية من عواصم العالم إلى محافظة مطروح والساحل الشمالى الغربى، وما له من عائد اقتصادى وترويج سياحى للمحافظة، بما تزخر به من شواطئ ومعالم سياحية وأثرية جذابة تجعلها مقصد سياحى للعديد من السياح من مختلف دول العالم .

وأكد أن ذلك التدفق جاء بعد حصول مطار مرسى مطروح الدولى على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن ضمن برنامج الاعتماد الصحى للمطارات "AHA" من قبل مجلس المطارات الدولى "ACI"، والذى يمنح المطارات تقييم يؤكد على مدى توافق تدابيرها الصحية ضد فيروس كورونا وغيرها من الأوبئة، ما يعطى رسالة لجميع دول العالم عن حالة الاستقرار والأمن والأمان التى تشهدها المطارات المصرية، وتطبيقها لجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولى للنقل الجوى ومنظمة الصحة العالمية، فى ظل الظروف الصحية التى يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة؛ مؤكدا أن ذلك شجع على زيادة التدفق السياحى وتنشيط الحركة السياحية هذا العام بعد التوقف نتيجة جائحة كورونا .

ولفت إلى أن إدارة السياحة ومكتب وزارة السياحة والشركات المنظمة وكل الجهات المعنية تقوم باستقبال الوفود السياحية وإهدائهم باقات الورود مع الكتيبات السياحية عن أهم المعالم الأثرية والتاريخية بمحافظة مطروح باللغات الأجنبية، مضيفا أنه يتم توضيح ما تتمتع به مطروح من شواطئ ومعالم سياحية جذابة وإعداد برنامج لزيارتها، وتسكينهم فى عدد من الفنادق السياحية الكبرى بمرسى مطروح من خلال الشركات المتعاقدة والمنظمة من داخل وخارج مصر.