لتذليل المعوقات.. جولة ميدانية لمحافظ القليوبية بمشروعات الخانكة

جدة - نرمين السيد - وبدأ محافظ القليوبية جولته بمدينة الخانكة بمتابعة أعمال إنشاء كوبرى على المصرف البلبيسى لربط محور كوبرى أبو زعبل الجديد على المصرف البلبيسى بعرض 12 متر وبتكلفة 5 ملايين جنيه، إذ تم الانتهاء من إنشاء طريق جديد لمدخل أبو زعبل بطول 850 مترا وبتكلفة 8 ملايين جنيه، ووجه المحافظ بدفع الأعمال ليتم الانتهاء من الكوبرى ليكون مدخلا بديلا لمنطقة أبو زعبل ليقضى على التكدسات المرورية بالمدخل القديم وتقليل زمن الرحلة من نصف ساعة إلى 10 دقائق فقط.



وتابع المحافظ مستشفى الخانكة المركزى، والتى تبلغ تكلفتها المستشفى بلغت 220 مليون جنيه، وتتكون من 110 أسرة إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوى، و17 سرير عناية مركزة وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 99%، وجار العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى فى القريب العاجل.



كما اطمأن الهجان على أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، بعد الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الفرش الطبى وتركيب الأجهزة لإدخال المستشفى الخدمة فى أقرب وقت ممكن لتساهم فى رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمنطقة.



وتواصل المحافظ خلال جولته مع رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة إطلاق التيار الكهربى وتوصيل الصرف الصحى للمستشفى لتشغيلها تجريبيا خلال الفترة القليلة المقبلة، ووجه المحافظ المقاول بتكثيف الأعمال على مدار ال 24 ساعة لتسليم المبنى بالكامل لمديرية الصحة والبدء فى تشغيله.



وخلال جولة المحافظ بمدينة الخانكة وجه الهجان باستغلال قطعة من الأرض مهملة كان يتم استغلالها كحديقة وأغلقت بأن يتم طرحها للشباب لإقامة مشروعات لعربات المأكولات والمشروبات، وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة واستغلال أصول الدولة غير المستغلة.

وتابع المحافظ خلال الجولة مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة، إذ تفقد زار بعض عنابر التربية للدجاج وعنابر إنتاج البيض للبيع للسوق المحلى، واستمع إلى شرح تفصيلى من القائمين على المشروع فيما يخص المرحلة الحالية والإجراءات القادمة.



وتم استعراض سير العمل بالمشروع الذى تقوم المحافظة بتطويره منذ فترة ورفع كفاءته لزيادة الإنتاجية وإضافة أنشطة أخرى واستغلال الأراضى الموجودة فى بعض المشروعات الزراعية والصناعية الأخرى التى تزيد من موارد المحافظة وتوفر فرص عمل للشباب.



وأشار الهجان إلى أن هذا المشروع تبلغ الطاقة الإنتاجية له حوالى 30 مليون بيضة فى العام الواحد ويتكون من مصنعين للأعلاف، ويصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا، كما يشمل "عنبرين تربية + 6 عنابر إنتاج " وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر، مؤكداً أن المشروع يساهم فى بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.



واختتم المحافظ الجولة بزيارة المبنى الإدارى لمنطقة الصفا الصناعية بالخانكة، لمتابعة نظام العمل، إذ شاهد المحافظ المبنى بالكامل والتقى بالعاملين واستمع إلى مشاكلهم وطالبهم بضرورة التيسير على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة فى شتى القطاعات لا سيما الاقتصادية.



وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها فى خدمة المستثمرين فى أى مكان وفى أى موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، لتحقيق رؤية وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030.