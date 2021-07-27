رسامة ثلاثة كهنة و3 قمامصة بدير العذراء بجبل إخميم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهى الذى أقيم اليوم، وشارك فيه إلى جانب أسقف ورئيس الدير الأنبا متاؤوس، الأنبا ويصا مطران البلينا، والأنبا بسادة مطران إخميم وساقلته، والأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد، والأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط،

ولفيف من رهبان دير الشهداء وعلى رأسهم القمص أبانوب الأخميمى أمين الدير، والقمص فام الشنودى أمين دير الملاك بأخميم، والقمص يوحنا البراموسى أمين دير الملاك بجرجا ومجمع رهبان الدير.

والكهنة الجدد، هم الراهب القس توماس الإخميمى، الراهب القس يسطس الإخميمى، الراهب القس قسطور الإخميمى.

أما القمامصة، الراهب القمص صرابامون الإخميمى، الراهب القمص رويس الإخميمى، الراهب القمص بنيامين الإخميمى، كما تم قبول غبريال كطالب رهبنة.