غدا.. الأوقاف توزع 22 طنا من لحوم صكوك الأضاحى

جدة - نرمين السيد - توزع وزارة الأوقاف، غدًا الأربعاء، 22 طنًّا من لحوم الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "قنا – دمياط – القليوبية – أسوان - بنى سويف"، بواقع 4 أطنان لمحافظات "قنا – دمياط – أسوان- بنى سويف"، و6 أطنان لمحافظة القليوبية، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.





ليصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى تاريخه 100 طن من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية – بنى سويف – الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا - البحيرة – الإسماعيلية - أسيوط – سوهاج – قنا –الدقهلية - كفر الشيخ – دمياط – أسوان". وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المواطنين، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.

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