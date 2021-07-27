محافظ الجيزة: اجتماعات دورية لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - ترأس أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية فى إطار مبادرة "حياة كريمة" تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لمبادرة تطوير الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تنمية مستدامة.





أكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أن مبادرة حياه كريمة تحظى بمتابعة واهتمام كبير من قبل رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية حيث ستساهم فى إحداث تغير شامل فى جميع القطاعات الخدمية والتنموية بالريف المصرى ومنها مواطنى مركزى الصف وأطفيح، مؤكداً أنه سيتم عقد لقاء دورى دورى لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالإضافة إلى متابعة ورصد الأعمال على أرض الواقع من جانبه ونواب المحافظ، موجها مديرى المديريات الخدمية والجهات المشاركة بضرورة توحيد أسلوب عرض المشروعات وإعداد تقرير أسبوعى لما يتم على أرض الواقع والالتزام بالجدول الزمنى المحدد فى تنفيذ المشروعات.

كما ناقش محافظ الجيزة، الموقف النهائى لتسليم الأراضى المخصصة، لإقامة المشروعات ضمن أعمال المبادرة للتأكد من إتمام كافة عمليات التسليم لقطع الأراضى دون وجود أى معوقات.

واستمع محافظ الجيزة، إلى معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية المدرجة بمبادرة حياة كريمة والتى تشمل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز وكذا موقف المنشآت التعليمية والصحية ومراكز الشباب، موجها بضرورة تنفيذ الجدول الزمنى للمشروعات الجارى بمنتهى الدقة مع عدم السماح بأى تأخير لما لتلك المشروعات من أهمية حيوية.

كما وجه المحافظ، بمراعاًة عامل الاستدامه بحيث تكون الشبكات البنية التحتية ذات رؤية مستقبلية لتستوعب الزيادة السكانية وأى توسعات فيما بعد دون الحاجة للقيام بأعمال حفر وقطع للطرق وطبقه الرصف والتى من المقرر تنفيذها عقب إنهاء أعمال الشبكات.

يأتى هذا فى إطار متابعة محافظ الجيزة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير وتنمية 42 قرية ريفية، والوقوف على أهم الأولويات التى سيتم تنفيذها بالمبادرة الرئاسية والتى تمس حياة المواطنين لتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.