آخر تفاصيل انهيار عقار الوراق.. استخراج أول جثة من أسفل الأنقاض

استخرج رجال الحماية المدنية بالجيزة، أول جثة لسكان العقار المنهار بشارع القومية في منطقة الوراق، وقام رجال الحماية المدنية بوضعها داخل سيارة إسعاف ونقلها إلى المستشفى.

ويقوم رجال الحماية المدنية بالجيزة، برفع أنقاض العقار المنهار للبحث عن وفيات أو مصابين أسفل العقار، واستعان رجال الحماية المدنية بلوادر تابعة للحي للبحث عن أي أشخاص أسفل أنقاض عقار مكون من طابق أرضى و3 أدوار بإحدى الحارات بالقرب من شارع القومية بمنطقة الوراق.

وتواجد عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة لفرض كردون أمنى حول موقع العقار، وانهار صباح اليوم الثلاثاء عقار مكون من أرضى و3 طوابق في شارع القومية بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى مكان العقار لفرض كردون أمنى.

فصلت شركة الكهرباء والغاز الطبيعي بمنطقة الوراق، التيار الكهربي والغاز عن موقع انهيار عقار في شارع القومية، لتسهيل قيام رجال الحماية المدنية بالبحث عن أشخاص مفقودين أسفل أنقاض عقار رقم 3 شارع أبو النصر متفرع من شارع القومية بالوراق، ومكون من 4 أدوار، وسط تواجد سيارات الإسعاف.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بوقوع انهيار عقار من 4 طوابق فى الوراق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية، ودلت المعاينة أن العقار كان بداخله أسرة ويقوم رجال الحماية بمحاولات البحث عنهم، وتم فرض كردون بمحيط العقار وسط تواجد سيارات الإسعاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.