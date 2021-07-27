حنفى جبالى يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة قانون تنمية البحيرات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد أن انتهى المجلس أمس الإثنين، من مناقشة وإقرار 61 مادة من مواد مشروع القانون.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على رسوم إنشاء المزارع السمكية أو المفرخ السمكى.