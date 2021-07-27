الأنبا إسحق يحتفل بعيد الأمير تادرس الشُطبى فى طما

جدة - نرمين السيد - شارك الأنبا إسحق الصلوات، مجموعة من الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب، كما ألقى كلمة روحية على مسامع الحاضرين، استهلها بتقديم التهانى بعيد شفيع الكنيسة، وفى الختام قدم القس سارافيم القمص مرقس كاهن الكنيسة لنيافته هدية تذكارية لهذه المناسبة.

فى السياق ذاته عقب صلاة الصلح، رسم عدد من أبناء الكنيسة شمامسة فى رتبة مرتل.