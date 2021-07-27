رئيس اتحاد عمال مصر يؤكد أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات مع بيلاروسيا

وأشار المراغى، خلال زيارته اليوم الثلاثاء، لاتحاد نقابات عمال بيلاروسيا برئاسة ميخائيل أوردا، إلى دور عمال مصر فى الوقوف بجانب الدولة المصرية لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، مشيدا بالنهضة الصناعية وعملية التنمية التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو الأمر الذى يصب فى صالح الشعب المصرى وفى القلب منه العمال.
من جهته، أعرب رئيس اتحاد نقابات عمال بيلاروسيا ميخائيل اوردا عن ترحيبه بزيارة المراغى لأول مرة إلى بيلاروسيا، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات النقابية بين الاتحاديين وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية.
وأشاد الجانبان بجهود الرئيس السيسى ونظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشنكا لتعزيز التعاون التجارى والسياسية بين الدولتين وأهمية دور مصر على الصعيد الدولى، مؤكدين أن العلاقات النقابية امتدت خلال السنوات الأخيرة لتشمل النقابات العامة.
وأوضح الجانبان أنه تم توقيع عده اتفاقيات تعاون فى قطاع النقل البرى والبنوك والمرافق العامة والتعليم والسياحة والخدمات الصحية والخدمات الإدارية، وسيتم التعاون فى قطاع الصناعات الهندسية فى القريب العاجل، واتفقا على ضرورة عقد فعاليات مشتركة من ندوات ومؤتمرات لمناقشة كافة القضايا العمالية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال الزيارة، قام جبالى المراغى بزيارات ميدانية لمتحف اتحاد مقالات عمال بيلاروسيا والذى يسجل تاريخ الحركة العمالية ببيلاروسيا وأهم الجوائز والدروع التى حصل عليها، وزار أهم المصانع المنتجة والمصدرة للأدوات الزراعية وأبرزها: مصنع MTZ الخاص بالجرارات الزراعية.
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