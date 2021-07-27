الأنبا مقار يعود من زيارته الرعوية لوسط كندا

جدة - نرمين السيد - وصل الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، إلى مطار القاهرة الدولى اليوم بعد زيارته الرعوية لكنائسنا بكندا، صلى فيها العديد من القداسات باللغتين العربية والإنجليزية، وقام نيافته برسامة عشرات الشمامسة، كما أقام عدة اجتماعات روحية.





واجتمع الأنبا مقار بالآباء كهنة المنطقة وناقش بعض الأمور الروحية والادارية. تأتى زيارة الأنبا مقار لوسط كندا فى إطار متابعة العمل الرعوى بها بناء على تكليف قداسة البابا تواضروس له بالإشراف الروحى والإدارى عليها.

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