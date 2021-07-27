الاتحاد الدولى لكرة القدم يعلن حكم مباراة مصر أمام استراليا غداً

/642362/الاتحاد-الدولى-لكرة-القدم-يعلن-حكم-مباراة-مصر-أمام-استراليا-غدا

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قيادة مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام نظيره الأسترالى إلى الحكم البرتغالى ارتر دياز، ويعاونه كل من روى باربوسا وباولو سواريز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اليوم، تدريباته استعداداً لمواجهة أستراليا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو، وتقام المباراة فى الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة باستاد مياجي.

يواجه منتخب مصر الأولمبي المنتخب الأسترالي في المباراة الثالثة للمنتخبين في دور مجموعات أولمبياد طوكيو، وذلك في ملعب مياجي.

تعادل منتخب مصر مع إسبانيا في المباراة الأولى سلبيا بدون أهداف، وخسر في المباراة الثانية من الأرجنتين بهدف دون رد، وتراجع إلى قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

أما منتخب أستراليا فقد فاز على المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأولى وخسر من المنتخب الإسباني في المباراة الثانية، ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن التانجو.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبث مباراة المنتخب الأوليمبي مع أستراليا على قناة bein sports extra 2 والتي تبث عبر تردد: 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

شوقي غريب في مباراة منتخب الأرجنتين

تمكن منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، من خطف نقطة ثمينة أمام منتخب إسبانيا المرشح الأول للحصول على الميدالية الذهبية في دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، في المباراة التي جمعتهم الأربعاء الماضي ضمن منافسات دور المجموعات من أولمبياد طوكيو، وخاض الفراعنة المباراة بتشكيل دفاعي، ووعد شوقي غريب المدير الفني للفريق بإجراء عدة تغيرات في مباراة الأرجنتين لتحسين أداء الفريق.

يذكر أن منتخبنا الوطني الأولمبي، تمكن من الحصول على نقطة ثمينة في مباراته أمام منتخب إسبانيا، ضمن منافسات دور المجموعات من دور الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في أولى مبارياتهما في البطولة.

ترتيب مجموعة مصر فى أولمبياد طوكيو

إسبانيا فى المركز الأول برصيد 4 نقاط

أستراليا فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط

الأرجنتين فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط

مصر فى مركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.