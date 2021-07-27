/642363/فودافون-مصر--أسعار-الانترنت-الهوائي-تبدأ-من-150-جنيه

فودافون مصر يقدم الأن النت الهوائي والذي يوفر باقات انترنت أكبر وأوفر من باقات الموبايل انترنت وأقل من باقات الـ DSL لإنها لا تحتاج خط أرضي كي تعمل حيث أنها تعمل بشريحة 4G لكن في الراوتر الهوائي.

دوت الخليج أسعار باقات الانترنت الهوائي من فودافون مصر باقة الـ 150 جنيه بتستفيد بـ 40 جيجا باقة الـ 300 جنيه بتستفيد بـ 135 جيجا باقة الـ 500 جنيه بتستفيد بـ 250 جيجا باقة الـ 750 جنيه بتستفيد بـ 375 جيجا مواصفات الراوتر الهوائي من فودافون مصر السرعة تصل إلى 150 Mbps سعة الراوتر 32 شخص متصلين في نفس الوقت محيط التغطية 100 متر سعر الجهاز 749 ج لعملاء الكارت أما بالنسبة لعملاء Red بيحصلوا على خصم 50% من سعر الجهاز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فودافون مصر .. أسعار الانترنت الهوائي تبدأ من 150 جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.