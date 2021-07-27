/642356/طوكيو-2020-عمر-عصر-يتأهل-إلي-ثمن-النهائي-بتنس-الطاولة

عمر يواجه يوان تشونج لاعب تايوان في ثمن النهائي الساعة 2:39 عصر اليوم، في إنجاز تاريخي عمر عصر يتأهل إلى ثمن النهائي بعد الفوز 11-8 في الشوط الفاصل ليحسم المباراة 4-3 في الأشواط.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

عمر عصر يحسم الشوط السادس 11-8 لتصبح النتيجة 3-3 في الأشواط ونتجه لشوط فاصل

عمر عصر يحسم الشوط السادس 11-8 لتصبح النتيجة 3-3 في الأشواط ونتجه لشوط فاصل

السويدي ماتياس يحسم الشوط الخامس بنتيجة 11-4 ليتقدم في النتيجة 3-2 في الأشواط

عمر عصر يعود من جديد ويحسم الشوط الرابع 13-11 ويعادل النتيجة

شوط جديد للسويدي ماتياس بنتيجة 8-11، النتيجة الآن 2-1 للسويدي في الأشواط

السويدي ماتياس فالك يعادل النتيجة بعد الفوز بالشوط الثاني 11-6

عمر عصر يحسم الشوط الأول بتفوق كبير11-5

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية