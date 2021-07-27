/642364/عملاء-بنك-الاسكندرية-نقدم-طريقة-إلغاء مصاريف-خدمة-الرسائل-الخاصة-بالحساب

اشتكى عدد من عملاء بنك الاسكندرية بسبب خصم 5 جنيهات من رصيدهم رسوم الرسائل الخاصة من الحساب، مما جعل البعض يتساءل عن طريقة إلغاء هذه الخدمة من بنك الاسكندرية.

دوت الخليج

الغاء خدمة الرسائل الخاصة من بنك الاسكندرية

المصاريف اللي تم خصمها و هي 5 جم شهريا مصاريف خاصة بخدمة الرسائل الخاصة بالحساب و اذا حضرتك تريد الغاء خدمة الرسائل برجاء زيارة أقرب فرع من فروع بنك الاسكندرية او من خلال التواصل بخدمة العملاء 19033 علي مدار اليوم من نفس الرقم المسجل في البنك لاتخاذ الاجراء المناسب.

خدمة عملاء بنك الاسكندرية

مواعيد العمل للعملاء كل أيام الأسبوع بما فيها الجمعه والسبت والعطلات من 10 صباحا الى 5 مساءا.