أحداث رياضية تنتظرك اليوم الثلاثاء: الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة أسوان فى الدوري..خالد الغندور يحتفل بعيد ميلاده الـ50..منتخب مصر الأولمبي يختتم تدريباته

/642359/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الثلاثاء-الاهلي-يبدأ-الاستعداد-لمواجهة-أسوان-فى-الدوريخالد-الغندور-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ50منتخب-مصر-الأولمبي-يختتم-تدريباته

تشهد الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض تحيا مصر أحداث رياضية في إنتظارك.

الأهلي

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الثلاثاء، استعداداته لخوض مباراة أسوان المقرر لها بعد غد، الخميس، في بطولة الدوري الممتاز .

والتى يأمل خلالها المارد الأحمر في الفوز لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الصعب الذي تحقق في الثواني الأخيرة على حساب الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية.

ويتدرب الأهلي اليوم بعد الحصول على راحة 24 ساعة عقب مباراة الإنتاج الحربي.

منتخب مصر

يواجه منتخب مصر الأولمبي المنتخب الأسترالي في المباراة الثالثة للمنتخبين في دور مجموعات أولمبياد طوكيو، وذلك في ملعب مياجي.

تعادل منتخب مصر مع إسبانيا في المباراة الأولى سلبيا بدون أهداف، وخسر في المباراة الثانية من الأرجنتين بهدف دون رد، وتراجع إلى قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

أما منتخب أستراليا فقد فاز على المنتخب الأرجنتيني في المباراة الأولى وخسر من المنتخب الإسباني في المباراة الثانية، ويحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن التانجو.

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قيادة مباراة منتخب مصر الأولمبى أمام نظيره الأسترالى إلى الحكم البرتغالى ارتر دياز، ويعاونه كل من روى باربوسا وباولو سواريز.

خالد الغندور

يحتفل خالد الغندور، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ"50" فهو من مواليد 27 يوليو 1970، وبدأ رحلته مع كرة القدم من قطاع الناشئين بنادى هليوبوليس بمصر الجديدة، وانتقل إلى صفوف القلعة البيضاء ليبدأ مسيرة النجاح الكبير، لعب خالد الغندور أول مباراة رسمية مع الفريق الأول للزمالك ضد نادى المقاولون العرب فى الدورى المصرى نسخة 1988-1989 وانتهت بالتعادل السلبى بعد أن صعده عصام بهيج للفريق الأول.

أول لقاء ديربى لعبهُ خالد الغندور كان فى نصف نهائى كأس مصر موسم 1990-1991 وانتهت بفوز الأهلى 2- صفر.

خاض الغندور مع الزمالك حوالى 209 مباريات فى جميع المسابقات، سجل 29 هدفا، منها 8 أهداف فى بطولات أفريقيا فى الفترة من 1992 حتى 2004

خاض الغندور تجربة احتراف فى صفوف نادى كاظمة الكويتى فى موسم 1997 – 1998، قبل العودة الى نادى الزمالك حتى موسم 2004، وانتقل بعدها لنادى الترسانة قبل أن يعلن اعتزاله الكرة رسميا فى 2005.