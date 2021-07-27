انت الان تتابع تفاصيل خبر بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 27 يوليو.. سعر الفراخ وسعر الكتكوت الأبيض والبيض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 27 يوليو الجاري والتي تشمل سعر الفراخ وسعر الكتكوت الأبيض اليوم، وذلك استكمالاً للخدمات التي نقدمها لمتابعينا، مع نشر تحديثات يومية للأسعار حتى يكون الزائر على اطلاع دائم بآخر مستجدات أسعار الدواجن.

سعر الفراخ اليوم والكتكوت الأبيض في بورصة الدواجن اليوم

ومنذ أيام والأسعار تشهد حالة من الإستقرار الحذر عقب التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الفراخ البيضاء قبيل أيام عيد الأضحة، وجاءت أسعار اليوم 27 يوليو وفق ما يلي.

سعر الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار التنفيذ للفراخ البيضاء اليوم 23 جنيه، كما أن أغلب الأسعار المعلنة هي 24 جنيه للأبيض ومتوسط 42 جنيه للساسو و20 جنيه للفراخ البيضاء أمهات.

فراخ بيضاء بورصة 24 جنيه والتنفيذ 23 جنيه فراخ ساسو بورصة متوسط 42 جنيه سعر الكيلو فراخ بيضا أمهات 20 جنيه

سعر الكتكوت الأبيض شركات وفق أسعار البورصة اليوم 27 يوليو

سعر الكتكوت شركة نيوهوب إيجيبت 9.25 جنيه.

العناني 9 جنيه.

الوطنية 8.5 جنيه.

المراعي 5.5 جنيه.

المصرية الهولندية 5 جنيه.

الوادي 8 جنيه.

القاهرة للدواجن 8.25 جنيه.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 27 يوليو

شهد سعر كرتونة الأبيض اليوم الثلاثاء 27 يوليو حالة من الإستقرار الملحوظ، لتستقر كرتونة البيض الأبيض عند 40.5 جنيه سعر البورصة، وكرتونة البيض البلدي 44 جنيه، وكرتونة البيض الأحمر 43.5 جنيه سعر بورصة.