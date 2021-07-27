الحماية المدنية تستعين بلوادر للبحث عن ناجين أسفل ركام عقار الوراق

استعان رجال الحماية المدنية بلوادر تابعة للحي للبحث عن أي أشخاص أسفل انقاض عقار مكون من طابق أرضى و3 أدوار بإحدى الحارات بالقرب من شارع القومية بمنطقة الوراق. تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغًا بوقوع انهيار عقار من طابق أرضى و3 طوابق فى الوراق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية ودلت المعاينة أن العقار كان بداخله أشخاص، ويقوم رجال الحماية بمحاولات البحث عنهم وتم فرض كردون أمنى بمحيط العقار وسط تواجد سيارات الإسعاف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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