محافظ الجيزة يتوجه لمعاينة العقار المنهار فى شارع القومية بالوراق

انهار منذ قليل عقار مكون من أرضى و3 أدوار بشارع القومية العربية بمنطقة الوراق بالجيزة، وترددت أنباء عن وجود ضحايا أسفل الأنقاض. وتواجد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة بمكان الانهيار لمتابعة رفع الركام بالتنسيق مع الحماية المدنية. ودفعت محافظة الجيزة بعدد من معدات الحفر لرفع الركام والبحث عن اى ناجين، حيث أكد أحد الأهالى أن العقار كان قديم و أيل للسقوط.

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