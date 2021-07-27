اليوم.. مطار القاهرة يسير 293 رحلة جوية لنقل أكثر من 37 ألف...

يسير مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، 293 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 37 ألف راكب.
وحسب مصادر بالمطار فمن المنتظر أن يغادر المطار 149 رحلة جوية تقل على متنها 18540 إلى عدة وجهات دولية منها لندن باريس أسطنبول فيينا أديس أبابا موسكو روما فرانكفورت هانزو أربيل ميلانو طشقند إنجمينا موسكو كييف سانت بطرسبرج مسقط لاجوس أبوجا بيروت أبوظبى دبى الشارقة البحرين جدة المدينة الدمام الرياض أثينا رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.
فى حين يستقبل مطار القاهرة 148 رحلة على متنها 18441 راكب قادمة من عدة وجهات دولية مختلفة منها فرانكفورت لندن باريس روما فيينا موسكو أسطنبول ميلانو كييف أديس أبابا عمان الدوحة جده المدينة دبى أبوظبى أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الخرطوم الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
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