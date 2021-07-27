محافظ دمياط ”إزالة حالة تعدى على جسور النيل بمدينة فارسكور ”

أوضحت الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار جهود المحافظة والأجهزة المعنية ، للتصدى للتعديات على أملاك الدولة و الأراضى الزراعية ونهر النيل وذلك استكمالا لما تم تحقيقه من جهود على مدار الفترات الماضية بذلك الملف ، حيث أعلنت أنه تم إزالة حالة تعدى تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير النيل بمدينة فارسكور وذلك لمنطقة العاب ترفيهية تقع على مساحة ٥٠ م٢، والتى جاءت خلال الحملة المُنفذة مؤخرًا تحت إشراف اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و بالتنسيق بين الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل و الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ..
و أضافت "الدكتورة منال عوض" أنه تم إزالة التعدى بالكامل، مشيرة إلى أن المحافظة قد وجهت كافة الأجهزة التنفيذية بالتعامل وبكل حسم مع كافة أشكال التعديات او المخالفات والرصد الفورى لأى محاولات قد تحدث في هذا الخصوص.
والجدير بالذكر أنه تم خلال الأسبوع الماضي إزالة كافة الاقفاص السمكية الواقعة بزمام المنطقة على نهر النيل ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال هذا العام ١٠٠٠ حالة، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة ووزارة الموارد المائية والرى لحماية النيل وإزالة كافة التعديات على مجرى النهر.
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