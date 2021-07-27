عاجل.. بدء امتحان مادة علم النفس لطلاب الأدبى

جدة - نرمين السيد - ويبلغ عدد الطلاب نحو 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات.

وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.