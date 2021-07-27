إيبارشية مغاغة والعدوة تنظم مؤتمرا رعويا للكهنة

جدة - نرمين السيد - كما قدم القمص موسى روفائيل-إيبارشية سمالوط، عظة بعنوان "شروط الوكالة الرعوية"، وقدم القمص يوسف تادرس الحومى عظة بعنوان "جوانب الوكالة الرعوية". ويستكمل اليوم الثلاثاء، المؤتمر فعالياته، ويقدم القمص أسطفانوس سمير-إيبارشية المنوفية، عظة بعنوان "الأمانة فى التعليم وخدمة الكلمة"، كما يقدم القمص ماركوس مرجان عظة بعنوان "كيفية اقنتاء الحكمة"، وينتهى المؤتمر بعظة الأنبا فيلوباتير-أسقف إيبارشية أبوقرقاص وتوابعها وعظة بعنوان "متطلبات القيادة الحكيمة".

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