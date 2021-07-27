صور.. محافظة القاهرة تشن حملة كبرى لإزالة القمامة فى مصر الجديدة وحلوان

جدة - نرمين السيد - شهدت أحياء محافظة القاهرة، اليوم، نشاطا مكثفا فيما يتعلق بمنظومة النظافة، حيث تم شن حملة بحى مصر الجديدة، بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة وتم رفع أكوام قمامة بشوارع "العباسيين، عثمان بن عفان، ميدان الإسماعيلية".





جاء ذلك فى إطار توجيهات خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأن تولى كافة أجهزة العاصمة اهتماما كبيرا لمنظومة النظافة وضرورة تفعيل التنسيق المستمر بين جميع إحياء العاصمة وهيئة النظافة. وشهد حى حلوان حملة كبرى لرفع أكوام القمامة فى شوارع جامعة حلوان، رايل، مساكن عين حلوان، أما حى الشرابية فقد شهد حملة مكثفة لرفع القمامة من الحكر القديم وشارع الصبان. ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الحملات التى تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة بجميع الأحياء ولاسيما مع الطفرة التى تشهدها هيئة النظافة حاليا، حيث تم استخدام مكانس حديثة مدعومة بشفاطات كتفعيل للتطور التكنولوجى والتقنى الذى يشهده قطاع النظافة بالعاصمة.

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