وقال وزير القوى العاملة إنه تم صرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 17 منحة مولود، و5 منح زواج، و6 منح وفاة، بإجمالى 61 ألف جنيه لـ28 عاملا من المسجلين بالمديرية ، والذين بلغ عددهم 20320 عاملا.
وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، أن التقرير الشهرى لإنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضى، أشار إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 631 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 682 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 10 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 9 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وتجديد ترخيص عمل لأجنبى.
كما قامت المديرية بالتفتيش فى مجال التفتيش العمالى وعلاقات العمل على 683 منشأة دوريا، وعمل 51 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 276 محضرا، كما تم التفتيش على 83 منشأة يعمل بها 94 طفلا وتم إنذار 22 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 260 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 146 محضرًا للمنشآت المخالفة.
وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 215 شكوى، تم تسوية 42 منها وديا، وإحالة 41 للقضاء، وحفظ 44 شكوى، ومازالت هناك 88 شكوى تحت البحث والدراسة.
وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى جار تنفيذ دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المريج - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 11 متدربة ، ومهنة كهرباء التوصيلات لـ 10 متدربين.
وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكل المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين فى تلك المنشآت فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 2.211 شابا منهم 21 من ذوى القدرات بالقليوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.