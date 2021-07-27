الهجرة تبحث مع الجاليات المصرية بالخارج دعم حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - عقدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا عبر تطبيق "زووم"، بحضور عدد من ممثلى الجاليات المصرية بالخارج، استعدادا لتنظيم الوزارة لمؤتمر للمصريين بالخارج لدعم رؤية القيادة السياسية فى الجمهورية الجديدة والإسهام فى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، والمقرر انعقاده خلال شهر أغسطس الجارى.





وقدمت السفيرة نبيلة مكرم الاجتماع الشكر لرموز الجاليات المصرية لمقترحهم بتنظيم المؤتمر، وترحيب وزارة الهجرة بكل فكر بنّاء يهدف إلى دعم جهود الدولة خصوصا بالتزامن مع الانطلاق الرسمى للمشروع القومى "حياة كريمة"، مؤكدة أن القيادة السياسية تقوم بجهود جبارة لبناء الإنسان وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت وزيرة الهجرة أنه سيتم فتح باب التسجيل للكيانات والروابط المصرية بالخارج للمشاركة فى المؤتمر، ودعم جهود القيادة السياسية فى بناء الجمهورية الجديدة والإسهام فى مشروع "حياة كريمة" من صباح اليوم وحتى الأول من أغسطس الجارى.



ولفتت الوزيرة إلى التنسيق والتواصل مع ممثلى مؤسسة "حياة كريمة" لعرض التجربة الرائدة على مستوى العالم، اتصالا بالتعاون لتنفيذ حملة تبرعات فى سبتمبر المقبل بالتعاون مع سيدة الأعمال المصرية "ليلى بنس" مستشارة إدارة الثروات والمقيمة بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة.



وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن رابط التسجيل يضم اختيار المحافظة الأصلية التى ينتمى إليها المصرى بالخارج لترتيب زيارات ميدانية على هامش الفاعليات لدعم المشروع القومى "حياة كريمة" بالمحافظات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المؤتمر المقبل سيتم بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات وبحضور برلمانيين وشخصيات عامة لإبراز دور المصريين بالخارج فى دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددة على أن المؤتمر يعكس دور مواطنينا بالخارج فى دعم كل الجهود الوطنية المخلصة للنهوض بمصر، وإبراز النهضة المصرية فى مختلف المجالات والأماكن التى تنظم الوزارة زيارات لها.



وأضافت الوزيرة أنه سيتم تنظيم "مهرجان اتكلم عربى" بالتوازى مع فعاليات المؤتمر، ليشارك أبناء المصريين بالخارج فى الفاعليات لربطهم بالهوية الوطنية وجذورهم، واستعراض ما وصلت إليه المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها.

ومن ناحيتهم، أوضح ممثلو الجاليات عن فخرهم للمشاركة فى تنظيم مؤتمر للمصريين بالخارج استكمالا لنتائج المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج الذى نطمته الوزارة فى عام 2019، والذى شارك فيه أكثر من 55 كيانًا مصريًا فى مختلف دول العالم، مؤكدين أن توقيت المؤتمر فى أغسطس 2021 يعد رسالة دعم وتأييد لجهود القيادة السياسية فى مختلف الملفات وفرصة لإعلان فخرهم بجهود التنمية وآخرها إطلاق المشروع القومى "حياة كريمة".



كما ثَمّن ممثلو الجاليات ما تقوم به الوزيرة من جهود لربطهم بالوطن وتوحيد الجهود واستعراض جهود الدولة من تحقيق نهضة حقيقية على أرض مصر لبناء الإنسان وتعمير الأوطان، والتوسع فى مشروعات البنية التحتية وتنمية الاقتصاد.

ولتسجيل الحضور المؤتمر اضغط هنا.