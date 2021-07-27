السباح الروسي ريلوف يتوج «بأول ذهبية في منافسات اليوم» في أولمبياد طوكيو 2020

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حصد السباح الروسي يفجيني ريلوف، اليوم الثلاثاء، الميدالية الذهبية ضمن منافسات سباق 100 متر ظهر للرجال، بأولمبياد طوكيو 2020، ويعرض دوت الخليج تفاصيل تتويجه بالميدالية الذهبية:

السباح الروسي ريلوف يتوج بالذهبية

نجح السباح الروسي يفجيني ريلوف في حصد المركز الأول في منافسات السباحة لسباق 100 متر ظهر للرجال، وتوج باليمدالية الذهبية، في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

احتل الروسي ريلوف المركز الأول مسجلا 51,98 ثانية، محطما الزمن القياسي الأوروبي للسباق.

وجاء في المركز الثاني الروسي كليمنت كوليسنيكوف بزمن 52 ثانية ليحرز الميدالية الفضية،

فيما توج باليمدالية البرونزية الأمريكي ريان مورفي، حيث حصد المركز الثالث بعدما سجل 19ر52 ثانية.

- السباحة

تشارك مصر في فعاليات السباحة بثلاثة مقاعد، منهم مقعدين للرجال ومقعدا للسيدات، حيث يمثل الفراعنة في منافسات السباحة بأولمبياد طوكيو، كل من: مروان القماش، الذي تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، من خلال منافسات الـ 800 متر فراشة في بطولة أميركا المفتوحة والتي أقيمت في شهر فبراير عام 2020، كما تأهل اللاعب على خلف الله، وذلك من خلال منافسات الـ 50 متر من بطولة العالم التي أقيمت في كوريا الجنوبية، وقام بتحقيق الرقم العالمي "ستاندر A"، بالإضافة إلى تأهل فريدة عثمان من خلال منافسات الـ 100 متر فراشة، في بطولة أميركا المفتوحة، والتي تأهل من خلالها مروان القماش.

ودعت فريدة عثمان منافسات اغلسباحة بأولمبياد طوكيو 2020.

بينما يبدء مروان القماش منافساته اليوم الثلاثاء، وفي حالة تأهله إلى المنافسات النهائية، سيلعب يوم الخميس الموافق 29 يوليو.

كما سيبدء علي خلف الله منافساته يوم الجمعة الموافق30 يوليو، وفي حال تأهله إلى المنافسات النهائيه سيلعب يوم الأحد الموافق 1 أغسطس.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.