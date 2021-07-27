/642352/مواعيد-مباريات-منتخبي-الأولمبي-واليد-في-أولمبياد-طوكيو-2020

تتلهف الجماهير المصرية إلى مشاهدة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويأتي على رأس الفعاليات، منافسات منتخبي الأولمبي واليد، ولذلك يعرض دوت الخليج مواعيد المباريات القادمة لهم:

أولا: المنتخب الأولمبي

يتبقى للمنتخب الوطني الأولمبي مباراة وحيدة في منافسات دور المجموعات بأولمبياد طوكيو، حيث يلتقي مع منتخب أستراليا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع منتخب أستراليا، غدا الأربعاء في تمام الساعة الـ 1 صباحا.

ويسعى أبناء النيل بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب للفوز بالمباراة حتى يتمكن من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ثانيا: المنتخب الأولمبي لكرة اليد

نجح المنتخب الأولمبي للفراعنة لكرة اليد في التأهل إلى "أولمبياد طوكيو 2021"، وذلك بعد حصد بطولة إفريقيا على حساب تونس، حيث أقيم نهائي البطولة في دولة تونس، ولك استطاع منتخبنا الوطني من التتويج باللقب من قلب الدولة المستضيفه، لتصبح تلك البطولة هي السابعة في تاريخ أبناء النيل.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني كل من المنتخبات التالية: الدنمارك والسويد والبحرين واليابان والربتغال، وتأتي مواعيد المباريات المتبقية كالتالي: مواجهة منتخب اليابان يوم 28 يوليو في تمام الساعة السابعة وربع صباحا(7:15 ص).

مواجهة منتخب السويد يوم 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة وربع (9:15 ص). مواجهة منتخب البحرين يوم 1 أغسطس في تمام الساعة الرابعة فجراً(4 ص).

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

قائمة منتخب مصر لكرة اليد

كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.