محلية النواب تناقش عدم تثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين على مشروعات الوحدة المحلية بدمنهور..اليوم

/642351/محلية-النواب-تناقش-عدم-تثبيت-العاملين-المؤقتين-المتعاقدين-على-مشروعات-الوحدة-المحلية-بدمنهوراليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوى وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الادارة المحلية اليوم

كما تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني ، لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن: تهالك طريق المروحة قرية سيدي عقبة مركز المحمودية محافظة البحيرة، وتقاعس و ازرة الموارد المائية والري عن تنفيذ أعمال التكاسي وحماية الجسور و تطوير المجرى المائي الذي يمر بجوار هذا الطريق.

لجنة الادارة المحلية

- طلب الاحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش، بشأن عدم تثبيت العاملين المؤقتين المتعاقدين على مشروعات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور – محافظة البحيرة، بالرغم من صدور قرار وزير المالية خلال شهر أغسطس 5017 لنقلهم على بند 5/3 أجور موسميين.

قانون الثروة السمكية الجديد

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الانتهاء من مناقشة 61 مادة بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.