إعلام النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم وجود منهج لتصدير الادب المصري على المستوى العالمي..اليوم

/642347/إعلام-النواب-تناقش-طلب-إحاطة-بشأن-عدم-وجود-منهج-لتصدير-الادب-المصري-على-المستوى-العالمياليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها اليوم، لمناقشة عدد من الاقتراحات والمشروعات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الاعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب اجتماعها ، برئاسةة النائبة درية شرف الدين، لمناقشة موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائبة ضحا عاصي، بشأن عدم وجود منهج لتصدير الادب المصري على المستوى العالمي.

كما تناقش اللجنةموضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن عدم إنشاء قصر ثقافة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا بالرغم من توفير قطعة أرض من الوحدة المحلية

دوت الخليج يرصد تفاصيل لجنة الاعلام بالبرلمان اليوم

قانون الثروة السمكية الجديد

هذا وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الانتهاء من مناقشة 61 مادة بقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما وافق أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية البرلمانية، بشأن تخفيف الأعباء علي الصيادين عن استخراج التراخيص الخاصة بهم والرسوم المقرره بشأنها، حيث بمشروع القانون المقدم من الحكومة هي بحد أقصي 8آلاف جنيه، إلا أن مقترح زعيم الأغلبية تحدث عن 5آلاف جنيه.

وتتبلور فلسفة مشروع القانون في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.