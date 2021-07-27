/642345/20-اقتراح-برغبة-على-طاولة-اقتراحات-النواب-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم، الثلاثاء لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوي والمشوعات وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوياجتماعها برئاسة النائب عاطف ناصر، لمناقشة 20 اقتراح برغبة مقدمة من النواب.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشكاوي والاقتراحات بالبرلمان اليوم

لجنة الاقتراحات

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي الدسوقي، بشأن عمل خط إنتاج جديد بمصنع السماد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق رضوان، بشأن منع الغير المتخصصين في مجال الدعوةوالافتاء بالتحدث في الامور الدينية أو اصدار الفتاوى.

لجنة الصناعة

كما تعقد لجنة الصناعة اجتماعها برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة موضوع طلب الاحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن غلق شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، حسبما ورد بطلب الاحاطة.

لجنة الزراعة

وتناقش لجنة الزراعة برئاسة النائب هشامالحصري، طلب الاحاطة المقدم من النائب صقر عبدالفتاح، بشأن عدم وصول مياه الري لنهايات ترعتي العطف والخضراوية لري حوالى 2000 فدان ببعض قرى محافظة الغربية.

وتناقش طلب الاحاطة المقدم من النائب خالد عبدالمولى، بشأن عدم الاستغلال األمثل لادوات الميكنة الزراعية في مراكز الحسينية، منشأة أبو عمر، صان الحجر، الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

اللجنة الدينية

وتناقش اللجنة الدينية برئاسة النائب اسامة العبد ، طلب الاحاطة المقدم من النائب رضا عبدالله غاز ي، بشأن أراضي مركز ومدينة نبروهالمملوكة لهيئة الاوقاف المصرية.

كما تناقش اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن شراء قطعة أرض ملك هيئة الاوقاف المصرية لاقامة وحدة صحية بقرية الصباح التابعة لمركز قليوب، التي يبلغ التعداد السكاني فيها حوالى 20 ألف نسمة ونظرا لعدم وجود أرض أملاك دولة.