منتخب مصر الأولمبي يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة أستراليا غداً

/642344/منتخب-مصر-الأولمبي-يختتم-تدريباته-اليوم-استعدادا-لمواجهة-أستراليا-غدا

يختتم منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب المدير الفني، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمواجهة أستراليا غدا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بأولمبياد طوكيو، وتقام المباراة فى الواحدة ظهر غد الأربعاء بتوقيت القاهرة باستاد مياجي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتاج منتخب مصر للفوز غدا على أستراليا بفارق هدفين حتى يحافظ على حظوظه في التأهل للدور الثاني انتظارا لنتيجة المباراة الثانية بين إسبانيا والأرجنتين التى تقام فى نفس التوقيت.

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، فى المركز الرابع والأخير بمجموعته فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت باستاد سابورو دومى، ضمن مباريات الجولة الثانية،للمجموعة الثالثة التي تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ترتيب مجموعة مصر فى أولمبياد طوكيو

إسبانيا فى المركز الأول برصيد 4 نقاط

أستراليا فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط

الأرجنتين فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط

مصر فى مركز الرابع برصيد نقطة وحيدة.

التشكيل المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي الونش – كريم عراقي.

في خط الوسط الدفاعي: أكرم توفيق – أسامة جلال – إبراهيم عبدالله.

في خط الهجوم: رمضان صبحي – صلاح محسن – طاهر محمد طاهر.

شوقي غريب في مباراة منتخب الأرجنتين

تمكن منتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب، من خطف نقطة ثمينة أمام منتخب إسبانيا المرشح الأول للحصول على الميدالية الذهبية في دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، في المباراة التي جمعتهم الأربعاء الماضي ضمن منافسات دور المجموعات من أولمبياد طوكيو، وخاض الفراعنة المباراة بتشكيل دفاعي، ووعد شوقي غريب المدير الفني للفريق بإجراء عدة تغيرات في مباراة الأرجنتين لتحسين أداء الفريق.

نتيجة مباراة مصر وإسبانيا

التعادل السلبي يحسم مباراة المنتخب الأولمبي وإسبانيا يذكر أن منتخبنا الوطني الأولمبي، تمكن من الحصول على نقطة ثمينة في مباراته أمام منتخب إسبانيا، ضمن منافسات دور المجموعات من دور الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين، في أولى مبارياتهما في البطولة.