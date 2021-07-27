/642350/أسعار-الخضروات-فى-الأسواق-البطاطس-بـ-8-جنيهات-والبامية-بـ-14

يسعى الكثير من المواطنين التعرف على أسعار الخضروات فى الأسواق، خاصة تلك السلع الإستراتيجية التى هى أساسية فى الوجبات الغذائية.

دوت الخليج

أسعار الخضروات اليوم

ووفقًا لما رصده محرر موقع دوت الخليج، فإن أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم، قد شهدت تفاوت نسبي فى الأسعار، خاصة تراجع ملحوظ فى أسعار الليون إلى 8 جنيهات بدلًا من 12 جنيهًا.

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:- البطاطس من 6 إلي 8جنيهات، والبامية 14جنيها للكيلو، والكوسة من 8جنيهات بدلًا من 10جنيهات، والليمون الأصفر 15جنيها.

وأكد التجار أن هناك تذبذبًا في سعر الخيار البلدي مسجلًا 10جنيهات، والخيار الصوب 10جنيهات، والقلقاس 7جنيهات، والبامية متوسطة الجودة 12جنيها، والبامية الفلاحي 15جنيها، والبصل الذهبي 3.5 جنيه.

أسعار الخضروات فى السوق

وأفاد التجار أن سعر البصل الأبيض جنيهين ونصف، والبصل الأصفر 4 جنيهات، والبطاطس تراوحت من 5جنيهات إلى 8جنيهات، والملوخية من 6إلي 8جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والثوم الأبيض 25إلي 30جنيها، الثوم الاحمر 40جنيها.