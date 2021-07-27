ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة حالة الطقس اليوم، خاصة فى ظل استمرار الموجة الحارة خلال الأسبوع الحالى.

دوت الخليج

ارتفاع فى درجات الحرارة

ووفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، فإن اليوم الثلاثاء سيشهد ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع أن يمتد الارتفاع من الطقس غدًا إلى بداية الأسبوع المقبل.

يُتوقع أن يكون الطقس غدًا شديد الحرارة رطب فى القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة بدون رطوبة فى جنوب البلاد وجنوب سيناء، ومائل للحرارة فى السواحل الشمالية، أما فى الليل فيكون معتدل الحرارة رطب على كافة أنحاء مصر.

وأيضًا من المنتظر أن يكون الرياح نشطة غدًا على القاهرة والسواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، وتكون حالة البحرين معتدلة ويتراوح الموج ما بين متر ونصف إلى مترين فى البحر المتوسط، والرياح من غربية إلي شمالية غربية، أما فى البحر الأحمر فيرتفع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وعلى فترات متقطعة، يكون ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط من متر ونصف ومترين وربع، والرياح شمالية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة أيضًا والموج بين مترين ومترين وربع.

درجات الحرار فى المحافظات اليوم

ونرصد فى التقرير التالى درجات الحرارة:” القاهرة غدًا 36-25، كما تكون درجات الحرارة فى الإسكندرية غدًا 32- 25 درجة، بارتفاع درجة واحدة للعظمي فى كلاً من الإسكندرية والقاهرة عن طقس اليوم.

درجة الحرارة فى دمنهور 33-25

رجات الحرارة فى محافظة بورسعيد 32-25

درجات الحرارة فى المنصورة 35-25

درجات الحرارة فى شبين الكوم 36-25