انت الان تتابع تفاصيل خبر عريس الدقهلية المختفي.. اختفاء عريس يوم فرحه في ظروف غامضة والحزن يخيم على كفر الحطبة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت قرية كفر الحطبة بالدقهلية حالة حزن شديد بعد واقعة اختفاء عريس في يوم زفافه، دون أي سبب يذكر، الأمر الذي جعل اختفاءه لغزاً كبيراً لم يتم الكشف عنه حتى الآن، خاصةً وأنه كان سعيد بقرب زفافه وتم عقد القران وجهز بدلة الفرح وفعل جميع الترتيبات اللازمة ليوم زفافه.

عريس الدقهلية المختفي

وفور اختفاء العريس وعدم العثور عليه بعد البحث عنه بكل السبل المتاحة، قام والد العريس المختفي بتقديم بلاغ رسمي باختفاء نجله في ظروف غامضة، كما تم إخطار مدير أمن الدقهلية السيد اللواء رأفت عبد الباعث بالواقعة من قبل مدير مباحث المديرية اللواء مصطفى كمال، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

وعن اختفاء العريس، قال والده أن ابنه العريس استعد بالفعل للفرح وجهز كل شيئ حتى بدلة الفرح، وأرسل الدعوات للمعازيم والذين حضورا بالفعل حنته، وأطعمهم من وليمة الزفاف، وتعجب والد العريس والذي يبلغ من العمر 57 سنة من اختفاء نجله صاحب الـ28 سنة، وقال أنه قص شعره ونشر صوره على الفيس بوك فرحاً بزفافه.

وتفاجأ جميع أهالي قرية كفر الحطبة باختفاءه، والذين ساهموا في البحث عنه، بل ولجأوا إلى مكبرات الصوت للبحث عن العريس المختفي، ولكن لم يتم العثور عليه حتى الآن.

المصدر: جريدة المصري اليوم – جريدة الوطن