بدء دخول طلاب الثانوية العامة لجان امتحان مادة علم النفس والاجتماع

بدأ طلاب الثانوية العامة، الشعبة الأدبية، دخول لجان الامتحانات تمهيدا لأداء امتحان علم النفس والاجتماع، حيث شهدت بوابات الدخول بمدرسة قومية العجوزة بالجيزة، إجراءات تفتيش وتعقيم، ومنع دخول أى وسائل إلكترونية يمكن استخدامها فى الغش.

وشهدت المدرسة إجراءات تعقيم اثناء دخول طلاب الثانوية العامة، لجان الامتحانات لمواجهة فيروس كورونا، حيث من المقرر أن يبدأ الامتحان فى العاشرة صباحا وينتهى 1 ظهرا.

ويتسلم الطالب قبل الدخول للجنة كمامة وكيس جيل معقم، مع التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن المعادن، والكشف عن اى وسائل الكترونية لمنع الغش.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.