توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان علم النفس

جدة - نرمين السيد - بدأ طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، التوافد على لجان الامتحان، لتأديه امتحان مادة علم النفس، حيث تنطلق فى العاشرة صباحا، وتستمر حتى الواحدة ظهراً، لمدة 3 ساعات.





ووصلت منذ قليل، صناديق أسئلة امتحان مادة علم النفس، وأوراق البابل شيت، استعدادا لبدء الامتحان، وسط إجراءات احترازية مشددة. ويبلغ عدد الطلاب نحو 255 ألفا و353 طالبا وطالبة، وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات. وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

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