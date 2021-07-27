صور- «النهر الأخضر» فى العاصمة الإدارية.. شريان حياة جديد

جدة - نرمين السيد - نشرت صفحة التليفزيون المصرى "أخبار مصر" على موقع "فيسبوك" صورا توضح الأعمال الجارية فى منطقة الحدائق المركزية "النهر الأخضر"، والذى يعد بمثابة شريان حياة جديد للمصريين.





و"النهر الأخضر" هو سلسلة شبيهة بالنهر من المتنزهات الحضرية الواقعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وعند الانتهاء من المشروع بالكامل ستمتد لأكثر من 35 كيلو متر، وتغطى مساحة إجمالية قدرها 6.200 فدان، مما يجعلها 6 أضعاف حجم سنترال بارك فى مدينة نيويورك الأمريكية.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أن جميع الأحياء بالعاصمة الإدارية الجديدة سيتم ربطها بالنهر الأخضر ليحاكى مجرى نهر النيل فى وسط القاهرة.

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