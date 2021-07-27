مركز البحوث التطبيقية فى جامعة القاهرة يجرى دراسة عن التكافؤ الحيوى

جدة - نرمين السيد - ينظم مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة بكلية الصيدلة، بجامعة القاهرة، فعاليات دراسة تكافؤ حيوى وذلك خلال الفترة من 26 و حتى 29 يوليو 2021، حيث يقوم المركز بإجراء إحدى دراسات التكافؤ الحيوى لصالح إحدى شركات الأدوية المحلية.





وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة بكلية الصيدلة من ضمن مهام عمله إجراء الدارسات لصالح شركات الأدوية المصرية من القطاعين الخاص والعام بهدف التسويق المحلى أو التصدير للخارج، وتطبيق أحدث معايير إدارة الجودة الشاملة طبقًا لتعليمات الجهات الرقابية المحلية والدولية. ومن جانبها قالت الدكتورة أمنية خليل عميدة كلية الصيدلة، إن مركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة يعتبر أقدم وأعرق مركز لإجراء دراسات التكافؤ الحيوى فى مصر، حيث تم إنشاؤه كوحدة ذات طابع خاص داخل كلية الصيدلة فى ديسمبر 1989، مشيرة إلى أن المركز يضم نخبة من الأساتذة ذوى الخبرة والتخصص فى هذه الدراسات.

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