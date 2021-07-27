مصر تدعم مساعى انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية

جدة - نرمين السيد - ‎شارك السفير أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف، فى اجتماع فريق العمل المعنى بمفاوضات انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، والذى عقد 26 يوليو الجارى بمشاركة وزير التجارة والتموين السودانى "على جدو آدم".





أكد المندوب الدائم، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، على دعم مصر الكامل لانضمام السودان إلى المنظمة، مشيراً إلى أن حصول السودان على عضوية المنظمة من شأنه تحفيز المزيد من الدول الإفريقية الساعية للانضمام إليها على تعزيز جهودها المماثلة ذات الصلة، وهو الأمر الذى يدعم التنمية والاستقرار فى القارة. وأشاد المندوب الدائم بالخطوات الذى اتخذتها حكومة السودان على صعيد الإصلاح الاقتصادى، وحرصها على تطوير سياستها وتشريعاتها التجارية والاقتصادية بما يتوافق مع قواعد المنظمة، مؤكداً استعداد مصر لتقديم جميع سُبل الدعم والمساعدة للسودان لتمكينه من سرعة استكمال عملية انضمامه إلى المنظمة.

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