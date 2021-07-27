القوي العاملة: تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية لتوحيدها قوميا

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا بتحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، لتوحيدها على المستوى القومى لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.





وألزم القرار كل المنظمات النقابية "اللجنة النقابية - النقابة العامة - الاتحاد النقابى العمالى" بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة، وذلك من أول أغسطس 2021 ولمدة ثلاثة أشهر، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

ونص القرار على أن تتولى الإدارة المختصة بوزارة القوى العاملة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كل البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها، على أن تتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كل البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول.

وأشار القرار إلى أنه يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانونى للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الإيداع بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها، فضلا عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن "الاسم - الصفة - الرقم القومى - تاريخ الميلاد - محل الإقامة - الوظيفة أو الحرفة - جهة العمل"، وإسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية، كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية على أن يكون موضحاً بها:

بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية: "بيان تفصيلى معتمد من المنشأة أو التأمينات الإجتماعية موضحا به "اسم كل عضو - الرقم القومى - تاريخ ومحل الميلاد - محل الإقامة - محل العمل -الوظيفة أو المهنة - تاريخ بلوغ سن التقاعد - رقم التليفون - وفى حالة الانضمام لمستوى نقابى أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها".

بالنسبة للنقابات العامة: بيان تفصيلى باللجان النقابية المنضمة إليها -تاريخ الانضمام -عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدا- وفى حالة الانضمام لمستوى نقابى أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها.

بالنسبة للاتحاد النقابى العمالى: "بيان تفصيلى بالنقابات العامة المنضمة إليه - تاريخ الإنضمام - عدد الأعضاء - اللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدا".

كما نص القرار على أن تقدم البيانات والكشوف على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند "اكسل"، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانونى لها.

وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كل مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكل المنظمات النقابية على المستوى القومى.