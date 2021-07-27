الأهلي يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة أسوان فى الدوري بعد الفوز علي الإنتاج

/642342/الاهلي-يبدأ-اليوم-الاستعداد-لمواجهة--أسوان-فى-الدوري-بعد-الفوز-علي-الإنتاج

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الثلاثاء، استعداداته لخوض مباراة أسوان المقرر لها بعد غد، الخميس، في بطولة الدوري الممتاز .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

والتى يأمل خلالها المارد الأحمر في الفوز لمواصلة الانتصارات المحلية بعد الفوز الصعب الذي تحقق في الثواني الأخيرة على حساب الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الماضية.

ويتدرب الأهلي اليوم بعد الحصول على راحة 24 ساعة عقب مباراة الإنتاج الحربي.

مر شرفي للنادي الأهلي

حرص فريق الإنتاج الحربي على إقامة ممر شرفي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني، بعد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

وجاءت خطوة لاعبي الإنتاج الحربي بإقامة الممر الشرفي، تقديراً للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بعد الاحتفاظ بدوري الأبطال والوصول إلى النجمة العاشرة.

نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري

حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين.

تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا.

خط الهجوم: مروان محسن.

وجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي:”عندما تجد نجاح في الأهلي هذا بسبب العمل الجماعي بين اللاعبين وافراد الجهاز الفني، وليس بمجهود فرد".

وتابع قائلاً:” سعيد للغاية بحديث موسيماني عني والتفاهم الذي بيننا، وأنا دائماً فى ضهره ونساند البعض فى أى قرار ولما بناخد قرار فى الأهلى يصبح هذا رأى الأهلى فى النهاية، وقرارنا كلنا حتى لو الغرف المغلقة يعارض رأى واحد فينا ولكن فى النهاية نحترم القرار الجماعى وندعمه ونتحمل تبعاته حتى لو خطأ".