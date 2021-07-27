/642341/اليابانية-ناعومي-أوساكا-تودع-منافسات-التنس-في-مفاجأة-كبرى-بأولمبياد-طوكيو

ودعت اليابانية ناعومي أوساكا، منافسات التنس لفردي السيدات، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد الهزيمة التي لحقته بها في الدور ثمن النهائي في مفاجأة كبرى بالأولمبياد، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

خروج اليابانية ناعومي أوساكا من منافسات التنس

فجرت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا مفاجأة من العيار الثقيل في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فوزها على اليابانية ناعومي أوساكا، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مسابقة التنس بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

تعرضت ناعومي أوساكا، للهزيمة على يد التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين دون مقابل لتودع مبكرا أولمبياد طوكيو، وجاءت نتيجة المجموعة الأولى 1-6، فيما كانت نتيجة المجموعة الثانية 6-4.

تعد المفاجأة في فوز التشيكية ماركيتا فوندروسوفا على اليايابانية ناعومي وساكا، هي أن أوساكا كانت من أبرز المرشحين للتويج بالذهبية، حيث انها تحتل المركز الثاني عالميا، بينما يأتي تصنيف التشيكية ماركيتا في المركز الـ 42 عالميا.

نتائج البعثة المصرية اليوم

- ودعت المصرية بسملة السلاموني منافسات الترايثلون “الثلاثي الحديث” بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

خرجت بسملة السلاموني من منافسات الترايثلون، بفعاليات ركوب الدراجات قبل أن تشارك في فعاليات الجري، وذلك بسبب قيام صاحبة المركز الأول بفعاليات ركوب الدراجات، بتخطيها بلفة كاملة.

- خروج دينا مشرف بطلة مصر في تنس الطاولة، من منافسات فردي السيدات بتنس الطاولة، وذلك بعد تعرضها للهزيمة على يد الهولندية بريت إيرلاند، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات دور الـ 16 بأولمبياد طوكيو 2020.

-ودع الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو،.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.