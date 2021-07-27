/642340/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباريات ودية فى مقدمتها إشبيلية ضد باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ضد بريستون نورث.

ويرصد دوت الخليج مواعيدمباريات اليوم: مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا تقام مباراة هلسنكي امام فريق مالمو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء تقام فلورا تالين أمام فريق ليجيا وارسو الساعة السادسة مساء. تقام أف سي اومونيا نيقوسيا أما فريق دينامو زغرب الساعة السادسة مساء تقام مباراة زالجيريس فيلنوس أمام فريق فرينكفاروزي الساعة السابعة مساء مواعيد مباريات الدورى المغربى المغرب التطواني أمام نهضة بركان الساعة الثامنة والنصف مساء يوسفية برشيد أمام اتحاد طنجة الساعة الثامنة والنصف مساء تقام الفتح الرباطي أمام فريق شبابـ المحمدية الساعة الثامنة والنصف مساء تقام نهضة الزمامرة أمام سريع وادي زم الساعة الثامنة والنصف مساء تقام أولمبيك آسفي أمام مولودية وجدة الساعة الثامنة والنصف مساء نتيجة مباراة الأهلي والإنتاج الحربي بالدوري حقق النادي الأهلي فوز ثمين علي الإنتاج الحربي، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين في لقاء مؤجل بين الطرفين في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد تاخر الأهلي في نتيجة المباراة وتقدم الإنتاج على الأهلي في معظم أوقات اللقاء بين الطرفين. تشكيل الأهلي أمام الإنتاج الحربي حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول. خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمود كهربا. خط الهجوم: مروان محسن. وجلس على دكة البدلاء: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد ‏شريف وحسين الشحات وسعد سمير ووالتر بواليا ومصطفى شوبير مباريات ودية تقام مباراةتورينو أمام فريق الفتح والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعةالساعة الرابعة عصرا تقام مباراة الاتحاد أمام الاتفاق والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء تقام مباراة الشباب السعودى أمام فريق وولفرهامبتون الساعة السابعة مساء بشكتاش ريال مايوركا الساعة السابعة مساء إشبيلية باريس سان جيرمان الساعة الثامنة مساء تقام مباراة بورنموث أمام فريق تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا ربع

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