/642339/السعيد-والزهراي-يودعان-منافسات-زوجي-الرماية-بأولمبياد-طوكيو-2020

خرج الثنائي المصري، أسامة السعيد والزهراء محمد، من منافسات زوجي الرماية مختلط 10 متر بندقية، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانبة طوكيو، ويعرض دوت الخليج تفاصيل خروج الثنائي المصريي:

الزهراء والسعيد خارج منافسات زوجي الرماية

ودع الثنائي المصري الزهراء محمد وأسامة السعيد منافسات زوجي المختلط بفعاليات الرماية في أولمبياد طوكيو 2020.

اختتم الثنائي المصري منافسات زوجي الرماية مختلط 10 متر بندقية، في المركز الـ 28 من أصل 29 فريق في التصفية الأولى، ووفقا للائحة الأولمبياد يتأهل أول 8 مراكز فقط، وبالتالي الزهراء والسعيد أصبوا خارج المنافسة.

وحصلوا أسامة السعيد والزهراء محمد على 617 نقطة، بينما حصل الثنائي أصحاب المركز الأول على 627 نقطة.

نتائج البعثة المصرية اليوم

- ودعت المصرية بسملة السلاموني منافسات الترايثلون “الثلاثي الحديث” بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

خرجت بسملة السلاموني من منافسات الترايثلون، بفعاليات ركوب الدراجات قبل أن تشارك في فعاليات الجري، وذلك بسبب قيام صاحبة المركز الأول بفعاليات ركوب الدراجات، بتخطيها بلفة كاملة.

- خروج دينا مشرف بطلة مصر في تنس الطاولة، من منافسات فردي السيدات بتنس الطاولة، وذلك بعد تعرضها للهزيمة على يد الهولندية بريت إيرلاند، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات دور الـ 16 بأولمبياد طوكيو 2020.

-ودع الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو،.

جاء ترتيب الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، في المركز الـ 18 من أصل 20 فريق مشاركا، ليودعوا منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية بأولمبياد طوكيو 2020، حيث تنص اللائحة على تأهل أول 8 مراكز فقط وخروج الأت 12 مركز الأخير.

- ودع محمد عبد العال، منافسات الجودو لوزن 81 كجم، وذلك بعد تعرضه للهزيمة على يد نظيره الإيطالي كريستيان بارلاتي بحركة إيبون، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات دور الـ 32 من فعاليات الجودو بأولمبياد طوكيو 2020، ليودع المنافسات.

- ودعت ضحى هاني منافسات فردي سيدات ريشة الطائرة، وذلك بعدما تعرضت بطلة مصر في ريشة الطائرة، إلى الهزيمة على يد نظيرتها التركية نسيلهان يجيت، ضمن منافسات دور المجموعات لفردي سيدات ريشة الطائرة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

خطأ فني

- أعلنت اللجنة الاولمبية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، فوز المصري يوسف طلبة على نظيره الكازاخساتاني دينيس يانكين بنتيجة 6-2 في أربع جولات، ولكن قامت اللجنة بتعديل النتيجة وإعلان خروج هزيمة طالبة، وأوضحت انه كان خطأ تقنيا.

- ودع كل من خلود منسي وعلي بدوي منافسات قوارب الليزر بدورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وجاءت خلود منسي في المركز الـ 43 من فعاليات فردي السيدات بمسابقة 6/3 لقوارب الليزر، فيما احتل علي بدوي المركز الـ 34 في منافسات قوارب الليزر فردي الرجال.