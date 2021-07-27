اليوم.. طلاب أدبى يؤدون امتحان علم النفس والاجتماع

جدة - نرمين السيد - كما يؤدى طلاب الثانوية العامة (للمكفوفين) امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالى 225 طالب وطالبة، ويؤدى طلاب مدارس (stem) اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء)، بإجمالى 1179 طالب وطالبة. واستقبلت منذ قليل عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، أسئلة مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية.

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