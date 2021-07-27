أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب اجتماع دورته العادية الثامنة والأربعين عن بُعد، باستضافة مصرية.

القاهرة

يستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

القاهرة

تصدر محكمة النقض حكمها فى نظر طعن 16 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات والتى تراوحت ما بين المؤبد والمشدد 7 سنوات، فى قضية "التخابر مع حماس".

القاهرة

تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ مُحاكمة 12 مُتهمًا فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية هشام عشماوى".

القاهرة

تُسَيِّر شركة "مصر للطيران" 67 رحلة جوية لنقل 6703 ركاب لعدد من الوجهات العالمية.

تونس

يبدأ تعطيل العمل بعدد من مؤسسات الدولة التونسية باستثناء المؤسسة الأمنية والجيش والمؤسسات الصحية، لمدة يومين، بناءً على قرار الرئيس التونسى قيس سعيد.

بيروت

تجرى الأمانة العامة لـ مجلس النواب اللبنانى الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتى.

طرابلس

يبدأ فرض حظر تجول لمدة أسبوعين فى ليبيا فى كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربى، وبلديات الجبل الغربى، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذى يليه، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

القاهرة

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا غنائيا لأطفال وشباب مركز تنمية المواهب، فى الثامنة مساءً، على المسرح المكشوف بالأوبرا.

الإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية عرضا خاصا للفيلم الأمريكى "ابنة ريان" Ryan's Daughter، ضمن فعاليات نادى الحرية السينمائى.

القاهرة

يُقيم مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى السابعة مساءً، حفلا للفنانة المصرية الألمانية منى بوركهارد، والتى تقدم مجموعة متنوعة من الأغانى العالمية والأندلسية والمصرية.

المنصورة

تستضيف جامعة المنصورة فعاليات "المؤتمر القومى الـ38 لعلم الراديو NRSC 2021، لمدة 3 أيام، وتنظمه كلية الهندسة بالجامعة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلم الراديو بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.