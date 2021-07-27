/642338/خلود-منسي-وعلي-بدوي-يودعان-منافسات-الشراع-بأولمبياد-طوكيو

ودع كل من خلود منسي وعلي بدوي منافسات قوارب الليزر بدورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وخسرت خلود منسي في فعاليات فردي السيدات، فيما خسر علي بدوي في منافسات فردي الرجال، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

خروج خلود منسي وعلي بدوي من منافسات قوارب الليزر

خسرت خلود منسي لاعبة منتخب مصري في منافسات قوارب الليزر، وجاءت في المركز الـ43 أي قبل الأخير في سباق 6/3 للسيدات في زمن 50:27 ثانية، بفارق 5:16 دقيقة عن صاحبة المركز الاول السويدية جوسيفين أولسون.

كانت خلود منسي قد ودعت سباق 6/1 ليزر بمنافسات الشراع بعدما جاءت في المركز الـ 36.

تأهلت خلود منسى أولمبياد طوكيو 2020، بعدما توجت بالميدالية الفضية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى الأولمبياد.

وعلى الجانب الأخر جاء على بدوي في سباق 6/3 بمنافسات قوارب الليزر، بالمركز الـ 34 أي قبل الأخير، في زمن قدره 51:44 ثانية، بفارق 5:02 دقيقة عن صاحب المركز الأول الروسي بافلوس كونتيديس.

نتائج البعثة المصرية اليوم

- ودعت المصرية بسملة السلاموني منافسات الترايثلون “الثلاثي الحديث” بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

خرجت بسملة السلاموني من منافسات الترايثلون، بفعاليات ركوب الدراجات قبل أن تشارك في فعاليات الجري، وذلك بسبب قيام صاحبة المركز الأول بفعاليات ركوب الدراجات، بتخطيها بلفة كاملة.

- خروج دينا مشرف بطلة مصر في تنس الطاولة، من منافسات فردي السيدات بتنس الطاولة، وذلك بعد تعرضها للهزيمة على يد الهولندية بريت إيرلاند، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات دور الـ 16 بأولمبياد طوكيو 2020.

-ودع الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو،.

جاء ترتيب الثنائي سامي عبد الرازق ورضوى عبد اللطيف، في المركز الـ 18 من أصل 20 فريق مشاركا، ليودعوا منافسات 10 م مسدس زوجي مختلط في الرماية بأولمبياد طوكيو 2020، حيث تنص اللائحة على تأهل أول 8 مراكز فقط وخروج الأت 12 مركز الأخير.

- ودع محمد عبد العال، منافسات الجودو لوزن 81 كجم، وذلك بعد تعرضه للهزيمة على يد نظيره الإيطالي كريستيان بارلاتي بحركة إيبون، في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات دور الـ 32 من فعاليات الجودو بأولمبياد طوكيو 2020، ليودع المنافسات.

- ودعت ضحى هاني منافسات فردي سيدات ريشة الطائرة، وذلك بعدما تعرضت بطلة مصر في ريشة الطائرة، إلى الهزيمة على يد نظيرتها التركية نسيلهان يجيت، ضمن منافسات دور المجموعات لفردي سيدات ريشة الطائرة بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

- أعلنت اللجنة الاولمبية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي، فوز المصري يوسف طلبة على نظيره الكازاخساتاني دينيس يانكين بنتيجة 6-2 في أربع جولات، ولكن قامت اللجنة بتعديل النتيجة وإعلان خروج هزيمة طالبة، وأوضحت انه كان خطأ تقنيا.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.