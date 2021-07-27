انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك الأهلي المصري يعلن فتح باب التعيين لخريجي 7 جامعات من دفعة 2017 وحتى دفعة 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن البنك الأهلي المصري عن فتح باب التقدم للخريجين من دفعة 2017 وحتى دفعة 2020، وذلك لخريجي عدد من الجامعات المصرية، وجاء الإعلان عبر الموقع الإلكتروني للبنك،، واشترط عدداص من الشروط للتقديم، ومن بينها أن لا يزيد سن المتقدم عن 28 سنة عند التعيين، كما أن التقديم يكون إلكترونياً.

وظاف البنك الأهلي المصري لخريجي 7 جامعات

وفيما يلي شروط وتفاصيل التعييينات في البنك الأهلي.

أولاً.. شروط التقديم

1- حصول المتقدم على إحد الكليات أو الجامعات المعتمدة أو المعادلة من الأعلى للجامعات.

2- حصول المتقدم على تقدير تراكمي جيد فأعلى “التقدير العام”.

3- عدم وجود أقارب للمتقدم في البنك وحتى الدرجة الثالثة من القرابة.

4- يجب أن لا يزيد سن المتقدم عن 28 سنة وقت التعيين.

5- مطابقة محل إقامة المتقدم مع بطاقة الرقم القومي.

كما جاءت التخصصات والجامعات المطلوبة للتقديم في وظائف البنك الأهلي المصري وفق ما يلي:

ثانياً.. التخصصات المطلوبة

1- كلية تجارة شعبة محاسبة أو تجارة خارجية أو إدارة أو تسويق أو تمويل أو ضرائب.

2-إدارة أعمال “تسويق أو لوجستيات أو إدارة أعمال دولية أو منشأة مالية أو نظم ومعلومات إدارية أو موارد بشرية أو مالية أو بنوك أو ائتمان”.

3- اقتصاد وعلوم سياسية إحصاء أو اقتصاد.

4- حسابات ومعلومات.

5- تكنولوجيا معلومات.

6- هندسة حاسبات واتصالات.

7- كلية حقوق.

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كما يتم التقديم من خلال هذا الموقع الإلكتروني من هنا، وهذه هي استمارة التقديم التي سيتم ملؤها من خلال الرابط المذكور.