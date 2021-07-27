فيديو - عمرو أديب يتوقف لمدة شهر عن تقديم «الحكاية» .. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وقال عمرو أديب، إنه سيأخذ إجازة لمدة شهر أغسطس المقبل كاملا، على أن يعود إلى برنامجه على القناة نفسها فى أول شهر سبتمبر المقبل.
وتابع: "النهارده آخر حلقة في الموسم، وهنأخذ إجازة صيف بعد 11 شهر عمل متواصل، وهنكون إجازة طوال شهر أغسطس، وهنرجع معاكم تاني بداية شهر سبتمبر المقبل".
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